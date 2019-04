"Smombie" : quand l'addiction au smartphone vous fait errer comme un zombie

Sommes-nous tous en passe de devenir des "smombies" ? L'écrivain Phil Marso, auteur du premier livre entièrement rédigé en SMS et instigateur des Journées Mondiales sans téléphone portable, s'inquiétait déjà en 2012 : "On est dans une société robotique où on doit faire plein de choses à la fois", affirmait-il auprès de l'AFP. "Une partie de la population pense que si elle n'est pas connectée, elle loupe quelque chose. Et si on loupe quelque chose ou si on ne peut pas réagir tout de suite, on développe des formes d'angoisse ou d'énervement. Les gens n'ont plus de patience". Bref, un mal moderne comparable à la "nomophobie", contraction de "no mobile phobia", soit le fait de se sentir "très angoissé" à l'idée de perdre son portable ou d'être incapable de passer plus d'une journée sans réseaux sociaux. Ou encore au FOMO, acronyme de "fear of missing out" (peur de manquer), syndrome traduisant la peur de passer à côté du dernier sujet de conversation à la mode ou d'un énième délire collectif sur les réseaux sociaux.





La vertu d'un néologisme comme "smombie" ne serait-elle alors pas de nous faire enfin prendre conscience que nous sommes en train de devenir des protozoaires déshumanisés ? Pour le sociologue Rémy Oudghiri, sollicité par LCI, nous sommes bel et bien pris au piège de cette dépendance (une triste réalité), mais aussi de plus en plus critiques (une raison de se réjouir) : "Dans la vie de tous les jours, nous avons de plus en plus besoin d’Internet et des réseaux sociaux, mais nous prenons aussi de plus en plus conscience de leur impact négatif sur notre propre bien-être, explique-t-il : perte de temps, isolement, relations superficielles, fausses informations, etc. Je pense que nous sommes toujours dans une phase d’apprentissage. Tout l’enjeu est de mettre des limites et, par définition, ces limites ne peuvent qu’être individuelles : chacun décide pour lui-même du seuil à ne pas franchir".