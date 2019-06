Pire qu'un pervers narcissique, "l'enflure toxique" : apprenez à la repérer (et fuyez-la)

Et si, autour de vous, grouillaient des "enflures toxiques" ? Christophe Haag, chercheur en psychologie sociale, évoque cette nouvelle espèce de parasite dans son livre La contagion émotionnelle (Albin Michel) : "L’enflure toxique se caractérise principalement par son manque d’empathie. Par son comportement asocial, machiavélique, voire psychopathique ou pervers, elle s'échine à faire du mal autour d’elle."





Une question nous brûle les lèvres : comment la distingue-t-on d'un pervers narcissique, ce spécialiste de la manipulation devenu phénomène de société tant de nombreux articles lui ont été consacrés ? "Ces deux horreurs partagent de nombreux points communs : le fait de s’acharner sur leur(s) victime(s) en augmentant, petit à petit, la cadence et l’intensité des émotions toxiques à leur encontre, ou encore le fait de se nourrir des émotions de leurs victimes jusqu'à les vider de l'intérieur, nous répond Christophe Haag. Mais plus que le pervers narcissique qui se focalise sur une proie en particulier pour le placer sous sa férule, l’enflure toxique, homme comme femme, veut que vous deveniez comme elle, que vous partagiez sa vision du monde sous une forme de contagion émotionnelle, et que ce mauvais esprit se répande comme un virus. Pour moi, l’enflure se rapproche de l'hystérique voulant torpiller tout un groupe."





Autrement dit, l'agent pathogène cherche à exploiter autrui, à la manière d'une sangsue, pour servir son propre intérêt, sans se soucier des conséquences sur l’autre ni de la dimension morale de ses actes… et personne n’est à l’abri d’en être un, "aussi gentil et bienveillant que l’on se croit". On est tous susceptibles d'être une telle "enflure", donc, comme le suggère le test (découvrez-en un extrait ci-dessous) à base de vrai/faux disponible dans le livre La contagion émotionnelle : plus on répond "vrai", plus on a la possibilité de tester son degré d'"enflurerie"...