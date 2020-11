VIDÉO - Reconfinement : les conseils d'une psy pour garder le moral

Confinés, déconfinés puis reconfinés. Si certains font preuve de résilience, d’autres prennent un sacré coup au moral, en particulier en cette période de froid et de grisaille. A la perte de repères s'ajoute l'incertitude, alors que personne ne sait aujourd'hui quand prendra fin la crise sanitaire. Sans cinémas, de restaurants et soirées entre amis autour d'un bon repas, il faut réapprendre à s'occuper. Une bonne occasion pour entamer un travail d'introspection et mettre à profit ce qu'on n'a jamais eu le temps de faire avant. Pour vous aider à garder la pêche, LCI a interrogé la psychologue Marie-Estelle Dupont.

LCI : Pourquoi ce nouveau confinement nous déprime-t-il autant ?

Marie-Estelle Dupond : Tout d’abord, il faut bien se dire qu'il est tout à fait normal de ne pas avoir le moral, quand on a le sentiment de ne pas avoir le contrôle sur une situation. D’autant plus quand on n’a plus de repères et qu’on ne sait pas jusqu’à quand cela va durer. En s’accumulant, toute cette incertitude nous épuise. Par ailleurs, nous sommes plus fatigués que la première fois avec l’approche de l’hiver. C'est pourquoi il faut justement se concentrer sur ce qu'on peut maîtriser. Et éviter au maximum de penser à tout ce qui nous échappe. Ce qu'on peut maîtriser, c'est d’abord la manière dont on vit ce reconfinement.

Quelles sont les armes dont nous disposons pour y faire face ?

Nous avons développé des compétences pendant le premier confinement. Donc, il faut remettre en place toute ce qui a fonctionné. A commencer par une bonne organisation de son espace, s’attacher à respecter un l'emploi du temps structuré pour garder des repères temporels. Il faut également essayer de compenser les effets négatifs du confinement sur notre cerveau. Nous sommes privés d'air, d'interactions sociales. Il faut lui donner des satisfactions, ce qui va avoir pour effet de limiter la déprime. De même, il faut s’attacher à remplacer les interactions sociales avec une relation avec soi-même au travers d'activités qui font baisser le niveau de stress. Pour les uns, ça va être l'écriture. Pour d’autres, ce sera le dessin, la sculpture ou bien encore le jardinage. A travers la sensation de toucher, cela va avoir pour effet de vous déstresser. Il faut veiller à consacrer du temps chaque jour pour ce type d’activités.