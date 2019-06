Rendriez-vous un portefeuille perdu ? Notre honnêteté mise à l'épreuve par des chercheurs

Dans le détail, 40% des portefeuilles sans argent ont été rendus, contre 51% de ceux contenant de l'argent. La proportion de portefeuilles rendus a dépassé 70% en Norvège et en Suisse. En Chine, moins de 10% des employés l'ont fait pour un portefeuille vide, et plus de 20% quand il y avait des yuans. Aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Pologne, les chercheurs ont aussi fait l'expérience avec 94,15 dollars, dopant les retours à... 72%. Preuve de l'altruisme des participants, des portefeuilles déposés sans clé étaient moins rendus.





En d'autres termes, la malhonnêteté n'augmente pas avec le montant du gain potentiel du vol, contredisant la vision d'un être humain vénal purement motivé par l'intérêt matériel. Pour l'équipe de chercheurs des universités de Zurich, du Michigan et de l'Utah, ces travaux et des sondages complémentaires démontrent deux ressorts fondamentaux du comportement humain : l'altruisme, mais aussi le rôle moteur de l'image de soi et de la peur de se voir en voleur. En somme, quand il y a de l'argent, les gens ont soudain l'impression de voler, et l'impression est encore plus forte quand le montant augmente.





L'équipe a aussi demandé à 279 économistes de prédire si les portefeuilles garnis seraient plus ou moins rendus. Moins d'un sur trois a prédit correctement le résultat. Selon Alain Cohn, de l'Université du Michigan, qui a travaillé sur l'étude, "les experts ont une vision trop pessimiste des motivations de gens. Les gens sont plus moraux que l'on ne croit ; les pouvoirs publics feraient mieux de s'en inspirer pour manier plus de carottes morales et moins de bâtons".