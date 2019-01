Se libérer de ses peurs et de ses préjugés : les 5 conseils de Matthieu Ricard pour progresser vers la liberté intérieure

Et le résultat en vaut la chandelle. "Progresser vers la liberté intérieure, c'est avoir l'esprit libre, vaste, serein, avoir aussi une grande force vis-à-vis des hauts et des bas de l'existence. C'est être disponible à l'égard d'autrui, bienveillant, et ne plus être égocentré. Enfin c'est avoir une attitude très différente vis-à-vis de la mort", détaille Matthieu Ricard. "On sait que la mort est certaine mais que son heure est imprévisible, une fois que ces deux choses là sont claires, on peut accorder à chaque instant de son existence toute sa valeur". Fort de tous ces préceptes, on s'est empressé de demander 5 conseils à notre sage, des mantras à suivre sans tarder...