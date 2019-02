VIDÉO - Découvrez dans quelle région de France on vit le plus heureux

Quoiqu'il en soit, une région résiste encore et toujours mieux à la négativité ambiante... À l’image de la France, 72% des Bretons (-1 par rapport à la moyenne nationale) se déclarent heureux, et ce sentiment se prolonge concernant leur région. En effet, trois quarts des Bretons considèrent qu'il fait "bon vivre" sur les terres bretonnes, quand 31% affirment même que l'endroit où ils vivent n'a aucun défaut.





Pour eux, la Bretagne offre un cadre de vie attractif : 60% pensent que la région attire de nouveaux habitants pour venir y vivre, 69% estiment qu'elle est relativement épargnée par les pollutions et qu'on y est de surcroît en sécurité.

Si à peine un Breton sur deux est optimiste pour son avenir personnel (49%), plus de la moitié (57%) fait le pari de la réussite pour sa région et 60% sont confiants sur l’avenir de l’endroit où ils habitent. Qu'est-ce que les Bretons préfèrent ? Leurs paysages en grande majorité (61%), et dans une moindre mesure leurs traditions (21%). Ce sentiment de bonheur et d'optimisme plus fort qu'ailleurs pour sa région concerne aussi les Pays de la Loire et l'Auvergne-Rhône-Alpes.