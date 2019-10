"Un regard que chacun devrait porter sur les troubles psychiques" : le "Joker" de Joaquin Phoenix analysé par deux psys

L’ŒIL DES PSYS - Lion d'or à la Mostra de Venise, "Joker" de Todd Phillips retrace les origines de l'ennemi juré de Batman, avec Joaquin Phoenix dans le rôle-titre. Mais d'un point de vue psy, que nous raconte l'anti-héros de ce film sombre et controversé ?

Au départ, on retrouve l’homme dans la rue ou à l'hôpital avec un nez rouge et du maquillage de clown, tentant de donner le sourire aux passants et à un petit garçon derrière un grillage, et rêvant d'une carrière de comédien de stand-up. "L’histoire de Joker s’attache à un clown marginal, vivant avec sa mère, rêvant de faire rire les autres et d’être populaire, commente le psychologue Sébastien Garnero. Malheureusement, les gens rient de lui, d’un rire méprisant, humiliant dans le groupe social et participant à la mise à l’écart, à l’exclusion de l’autre dans sa différence, le renvoyant à un être non conforme, l’invalidant d’un point de vue social."

Dans Joker, actuellement en salles, Joaquin Phoenix explore les origines de l'ennemi juré de Batman à travers une histoire inédite, donnant une nouvelle approche au genre et montrant comment Arthur Fleck va devenir ce méchant bouffon au début des années 1980 à Gotham City. On découvre alors son histoire, sa première ambition consistant à faire plaisir à sa mère en mettant "du rire et de la joie dans ce monde".

Joker prend sa revanche d’anti-héros face à ce monde et cette société qui le rejette, et deviendra le symbole des oubliés, des sans-grades, des exclus du système - Sébastien Garnero, psychologue

Dans Joker, on voit donc le protagoniste se développer petit à petit comme quelqu’un de schizophrène : "Les rires et les pleurs deviennent immotivés dans les troubles schizophréniques, explique Sébastien Garnero. Un symptôme de discordance affective où le sujet dissocie sa mimique et son rire du contexte émotionnel. On assiste alors à une désynchronisation des affects et de leurs expressions mimiques, faciales et sonores, soit l’exemple typique du schizophrène riant dans un contexte neutre ou sans rapport avec la situation."

Le Joker devient alors porteur d’une forme pathologique de rire nerveux incoercible, grandiloquent et mêlé à des larmes : "Le rire du Joker reflète sa bizarrerie, son inadaptation sociale puis sa folie, se révèle une métaphore de son mal être, de sa tristesse, de sa frustration profonde qui provoque le rejet et la moquerie des autres, poursuit notre psychologue. Il prendra alors par un hasard de circonstance sa revanche d’anti-héros face à ce monde et cette société qui le rejette, et deviendra le symbole des oubliés, des sans-grades, des exclus du système."