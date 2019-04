Vous la ressentez peut-être aussi : connaissez-vous la "rage du trottoir" ?

"J’ai envie de tuer les gens qui n’avancent pas dans la rue ou qui prennent tout le trottoir". Vous vous reconnaissez dans ce témoignage d'un anonyme (qui tient à le rester) et ses fantasmes d'acte violent ? Vous éprouvez très certainement "la rage du trottoir" (la "sidewalk rage", en anglais), une maladie bien de notre siècle traduisant notre agacement face aux quidams qui déambulent au ralenti, provoquant d’affreux bouchons piétonniers et augmentant notre pression sanguine. En cause, le plus souvent, des enfants turbulents, des retrouvailles impromptues, des selfies intempestifs, des pauses de lèche-vitrine... Bref, des aléas de la vie des autres qui obstruent le passage et, donc, font enrager le piéton impatient.





Selon la psychologue Laurie Hawkes, jointe par LCI, ces ralentissements agressent notre propre vitesse de croisière et nous obligent ainsi à modifier notre pilotage automatique : "En réalité, chacun aime marcher à son rythme sur le trottoir, rapidement comme lentement, tout dépend ce que l’on a à faire dans les minutes qui suivent. Mais quelqu’un marchant lentement entrave la liberté de celui qui marche rapidement, c’est aussi simple que ça. En voiture, ce n'est pas le même phénomène dans le rapport à l'espace et au temps, on sait pertinemment que l’on sera tôt ou tard confronté à des encombrements : un embouteillage, un accident, des travaux... Mais lorsque nous sommes à pied, qui peut nous stopper ? On veut pouvoir bouger librement, ne pas être emprisonné dans une masse." Un changement de cadence qui provoque une frustration et un stress, transformant violemment notre perception du temps, nous en faisant en perdre alors que nous n’y sommes pour rien. Ce qui incite presque à percevoir chez le piéton endormi un mépris des règles sociales.