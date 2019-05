Vous êtes complexé par votre corps à l'approche de l'été ? Voici d'où vient le malaise

Mais comment ces complexes naissent-ils concrètement ? Selon le sexologue, "ils arrivent bien souvent avant l’âge adulte et viennent le plus souvent d’une éducation trop rigide ou trop permissive, d’un environnement parental pas suffisamment valorisant ou affectueux, d’un environnement social (école, collège, relations avec les camarades…) pas toujours tendre. Sans oublier les expériences affectives et amoureuses, les transmissions intergénérationnelles inconscientes.. Au-delà de tout, cette peur de révéler son corps est liée au manque d’estime de soi et de confiance en soi. Ceux qui ne ressentent pas ces problèmes ont tout simplement bénéficié d’expériences constructives, valorisantes et saines à leur propre corps et à l’autre. D’autres, malgré des expériences négatives ou paradoxales, pourront par le biais d’un travail personnel et/ou d’un suivi psychologique se montrer 'résilients' et dépasseront certaines de leurs peurs, anxiétés, problématiques narcissiques afin de s’épanouir et restaurer leur identité."





Et pour celles et ceux qui n'ont pas trouvé dans le regard de l’autre la capacité de se transformer, quels conseils donner ? Pour le sexologue, il importe de faire une psychothérapie autour de l’estime de soi, la réelle clef du bien-être : "Je leur proposerais tout d’abord de lister les principaux complexes, les inhibitions qui les gênent. Ensuite, de comprendre leurs origines (personnelles, parentales, sociétales…) et de déchiffrer leur sens intimement. Enfin, s’exposer progressivement à ses petites "peurs" en lien avec son corps, puis à d’autres plus importantes en s’apercevant que c’est déjà une victoire par rapport à soi-même et ses pensées limitantes".





Il faut donc se libérer progressivement de ces systèmes de pensée qui parasitent la relation à son propre corps et à l’autre. Soit "ne plus penser à ses complexes, ne plus se dévaloriser, vouloir correspondre à une norme ou au diktat de la société, se libérer de ses conditionnements infantiles, de l’influence des autres, assumer ce que l’on est, cultiver sa différence… en somme, être soi et pas quelqu'un d’autre et réconcilier le corps, la tête et le cœur." Le corps ayant des limites que l’esprit et le cœur n’ont pas…