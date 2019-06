Vous pouvez l'attraper pendant vos vacances : connaissez-vous le "syndrome du voyageur" ?

On n'en compte qu'une cinquantaine de cas par an mais ils sont extrêmement spectaculaires. Là où l’extase est esthétique pour Le syndrome de Stendhal, elle est religieuse pour le syndrome de Jérusalem, la ville regroupant les trois religions monothéistes. Le Mur des Lamentations en est l’épicentre. Et pour un touriste branché religion, arriver dans la Ville Sainte où l'ambiance religieuse imprègne toute la ville peut lui donner l'illusion de perdre tout contact avec la réalité.





Ne pas croire que ce syndrome-ci ne touche que des ravis de la crèche : 1 200 personnes auraient ressenti ce syndrome, à des degrés divers, entre 1980 et 1993, et une quarantaine de personnes serait hospitalisée chaque année à l'hôpital de Kfar Shaul. Les grandes fêtes religieuses (comme Noël, Pâques, Pessah) et les mois chauds seraient propices à ce syndrome. Ajoutons des chiffres : les victimes de ce syndrome seraient pour 66% de confession juive, 33% chrétiens, et 1% sans religion.