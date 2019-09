"Years And Years", "The Handmaid's Tale"... D'où vient notre fascination pour les séries dystopiques ?

VISIONS DU FUTUR - De "Black Mirror" à "The Handmaid’s Tale" en passant par "Years And Years", on ne compte plus les séries dystopiques, c’est-à-dire se déroulant dans un futur aux allures de cauchemar éveillé. Mais d’où vient cet attrait pour l'obscurité ? Deux psychologues et un sociologue nous apportent leurs lumières.

Ce lundi soir étaient diffusés sur Canal+ les premiers épisodes de Years and Years, une formidable mini-série anglaise signée Russel T. Davies, sorte de mélange entre Black Mirror et Six Feet Under. Soit une fresque familiale qui démarre en 2019, saute les années d’épisode en épisode, le tout convergeant vers le pire "socialement" parlant (régression intellectuelle, désastre climatique, montée de l’extrême droite, du racisme, de l’homophobie, fascination pour les bouffons populistes…).

Selon de nombreux exégètes, la dystopie serait intrinsèquement liée à la "notion d’apocalypse". Et son succès se révèle actuel pour des raisons très précises, aux yeux du sociologue Rémy Ouhghiri : "Il y a actuellement dans la société française une conviction partagée par environ deux tiers des Français selon laquelle notre modèle économique et culturel est au bord de la rupture. Depuis le début des années 2000, tous les espoirs nés de la chute du mur de Berlin et de la fin de l’apartheid ont été battus en brèche. Les attentats du 11 septembre 2001 et la montée du terrorisme ont remis en cause l’idée que le monde allait progressivement s’unifier culturellement autour de la démocratie. La crise écologique chaque année un peu plus évidente et criante assombrit l’avenir. La numérisation accélérée de la société, malgré ses côtés très positifs, engendre le sentiment d’être pris dans une toile qui ne nous laisse aucun répit et qui nous espionne. L’émergence des intelligences artificielles fait peser sur le marché du travail une menace de plus en plus concrète. L’essor du populisme dans les démocraties occidentales fait renaître le spectre des années 30. C’est dans ce contexte que l’on observe la multiplication et le succès des fictions dystopiques comme La servante écarlate, Divergente, Hunger Games, Black Mirror…"

Une tendance au catastrophisme qui s'est généralisée, devenant la vision du monde dominante : "Tout cela s’est produit sur une vingtaine d’année", poursuit-il. "Les visions d’avenir positif se sont éclipsées au profit de visions noires et irréversibles. La poétesse luxembourgeoise Anise Koltz avait résumé ainsi ce qui nous arrive : 'Autrefois, l'homme avait peur de l'avenir, aujourd'hui l'avenir a peur des hommes !' Dans ce contexte, les dystopies sont à la fois un reflet de la sensibilité dominante (la civilisation humaine va bientôt s’effondrer), le symptôme d’un changement d’attitude face à l’avenir (après l’optimisme des années 90/début 2000) aboutissant au pessimisme catastrophiste d’aujourd’hui, et une forme de catharsis (on joue à se faire fictivement peur pour éloigner le danger ou s’y préparer par procuration)."