14 juillet à Nice : hommages aux victimes de l'attentat

Le 14 juillet 2016, sur la Promenade des Anglais, 86 personnes ont perdu la vie suite à une attaque terroriste. Trois ans après les faits, des milliers de Niçois et des vacanciers sont revenus sur les lieux. Ils ont assisté aux hommages organisés par la municipalité et les familles des victimes. En mémoire aux défunts, 86 faisceaux lumineux seront projetés dans le ciel de la baie des Anges. Un feu d'artifice qui promet plein d'émotions.



