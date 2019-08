2018, une année prospère pour le cognac français

Le cognac est le digestif français le plus vendu au monde. Il a été écoulé à près de 211 millions de bouteilles en 2018 dont 94 millions importés uniquement par les Américains. La patience est le secret de cette boisson. En effet, il faut en moyenne sept ans pour que le raisin blanc devienne du cognac. Il fait la fierté de la région de la Nouvelle-Aquitaine et procure 60 000 emplois depuis la vigne jusqu'à son expédition. Près de 98% de la production est vendue en dehors du pays.



