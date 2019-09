500 ans de la construction du Château de Chambord : sur le chemin de la première pierre

A l'occasion des 500 ans du début de la construction du château de Chambord, le 13H retrace le chemin de la première pierre ayant servi à ses fondations.

Un magnifique anniversaire aujourd'hui dans la Vallée de la Loire : Les 500 ans du début de la construction du château de Chambord. C'est l'un des joyaux de notre patrimoine. Un feux d'artifice et la fête jeudi soir. Et toute la semaine, le journal de 13H a reconstitué le chemin de la toute première pierre sur le fleuve royal. Aujourd'hui, faisons étape entre Amboise et Chaumont.



