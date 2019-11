A 97 ans, le plus vieux maire de France brigue un neuvième mandat

"Ça fait combien de temps que l'on se connait ?", demande Marcel Berthomé, manteau noir, chapeau noir et cheveux de geai à une dame aux cheveux blancs. "Oh, je ne sais pas. On était jeunes !", répond dans un rire son interlocutrice. Ici, à Saint-Seurin sur l'Isle, le maire est connu comme le loup blanc. Elu pour la première fois en 1971, cela fait plus de 50 ans qu'il occupe le poste. Et malgré un âge honorable, 97 ans, l'heure de la retraite n'a pas sonné.