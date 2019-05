A Antibes, la boulangerie Veziano fabrique du pain depuis presque 100 ans

Il est des boulangers comme des remparts qui protègent les traditions par amour de leur métier. À Antibes, Jean-Paul Veziano fabrique du pain devant son four depuis plus de 40 ans et ne quitte jamais son pétrin des yeux. Chez les Veziano, la boulangerie est une histoire de famille. L'une des spécialités de la maison est la pissaladière dont la recette et le savoir-faire ont été transmis sur quatre générations.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.