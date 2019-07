En Bretagne, on produit aussi du fromage

A Crozon, la presqu'île bretonne, les amoureux de la marche et du littoral auront l'occasion de découvrir toute la splendeur des côtes bretonnes, mais pas que. A part les artichauts et les choux fleurs, les fromages locaux, comme ceux de Gaëlle et de Yannick, valent aussi le détour. Ils produisent essentiellement des fromages de chèvre.



