À la découverte de François Ier et des joyaux de l'architecture

François Ier a été sacré roi de France à seulement 20 ans. L'autocrate fit venir le peintre Léonard de Vinci dans notre pays. Le monarque est aussi réputé pour être un roi bâtisseur. En effet, il a laissé des joyaux d'architecture sur l'ensemble du territoire. Découvrez en images quelques-unes de ses œuvres dont le château d'Amboise et le château de Chambord.



