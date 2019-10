A la découverte de la fabrication du cidre breton

JT 13H - En Bretagne, la récolte des pommes a débuté. Les producteurs sélectionnent et préparent ces fruits pour en faire du cidre de qualité.

Le début de la récolte des pommes signe le lancement de la production de cidre. A Guimaëc, dans le Finistère, les saisonniers ramassent à la main les fruits en prenant soin d'identifier les meilleurs. A la cave, il faut trois heures pour broyer trois tonnes de pommes. Elles sont ensuite pressées avec un pressoir à champagne vieux d'une quarantaine d'années. Cette attention particulière attribuée aux fruits et sa recherche d'excellence ont permis au cidre d'Eric Baron d'intégrer la table de l'Élysée sous la présidence de Jacques Chirac.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.