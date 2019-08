À la découverte de la route du col de la Bonette, dans le parc national du Mercantour

Quelques mois par an, la route du col de la Bonette dévoile ses magnifiques paysages, quand la neige a fondu. Longue de 26 kilomètres, elle comporte 1 700 mètres de dénivelés. L'endroit est incontournable pour les cyclistes. Gérard Petit, lui, ne rate jamais une occasion pour y monter. Il en est à sa 931e ascension. La route de la Bonette est également un lieu de transhumance historique pour les bergers. Ces derniers avaient construit les deux hameaux jalonnant celle-ci.



