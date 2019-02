A la découverte de la station météorologique du Mont Aigoual

A 1 567 mètres d'altitude, au sommet du Mont Aigoual, se niche la dernière station météo française encore habitée. Ce fort centenaire abrite des archives de mesures météorologiques prélevées depuis décembre 1894. Si auparavant sept techniciens en météorologie y vivaient, ils ne sont plus que deux aujourd'hui à surveiller le bon fonctionnement des équipements. D'ici 2020, la station se reconvertira en site touristique ouvert au public exclusivement durant les beaux jours.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.