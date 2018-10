À la découverte des beautés de Navacelles

En plein cœur du massif des Causses, le cirque de Navacelles a été creusé pendant la préhistoire par les eaux et l'érosion. Au fond de ce canyon vertigineux de 300 mètres se trouve un minuscule village qui compte une vingtaine d'habitants. Un hameau classé, comme l'ensemble de ce magnifique décor, au patrimoine mondial de l'Unesco.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.