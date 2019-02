A la découverte des célèbres plats de l'auberge d'Aulon

Niché au cœur de la vallée d'Aure, Aulon est un bout de paradis plutôt difficile d'accès. "La beauté vaut vraiment le déplacement", affirme toutefois un des visiteurs. Un village digne d'une carte-postale dans lequel se trouve une auberge presque parfaite. D'origine espagnole et inspiré par les produits de sa vallée, Julien Bergua, le chef de ce bistrot, porte très haut la gastronomie pyrénéenne.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.