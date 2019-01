À la découverte des cheminées du Sud-Ouest

Au pied de Castelnau-de-Montmiral, le château de Mayragues veille sur la vallée depuis près de 1 000 ans. Une grande bâtisse austère qui recèle quelques trésors. Les cheminées sont les pièces maîtresses de cette maison forte du douzième siècle. Dans le Tarn, on compte une quinzaine de cheminées, toutes bâties dans la deuxième partie du dix-septième siècle.



