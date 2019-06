A la découverte des Jardins du Musée International de la Parfumerie de Mouans-Sartoux

A Mouans-Sartoux, les Jardins du Musée International de la Parfumerie sont un lieu de découverte et de promenade pour les visiteurs. Ils abritent diverses espèces de plantes à parfum et de plantes à senteur. A chaque visite, les touristes sont invités à sentir le doux parfum des fleurs, à toucher et à goûter aux feuillages. Et les senteurs épicées ou sucrées surprennent et enchantent les visiteurs.



