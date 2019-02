À la découverte des Menuires, un paradis pour les skieurs

Les vacances scolaires approchent et plusieurs millions d'entre nous vont aller aux sports d'hiver dans les prochaines semaines. Aux Menuires, une vallée immaculée longue de quatorze kilomètres, vous ne croiserez ni skieurs pressés, ni télécabines. Le lieu est protégé et vous n'y entendrez pas de bruit de remontée mécanique. Sa nature est encore intacte.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 février 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.