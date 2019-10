À la découverte du marché de Saint-Andeux, un petit village dans le Morvan

JT 13H - Direction Saint-Andeux, en Côte-d'Or. Ce petit village de 130 habitants a depuis peu instauré un rendez-vous commun : le marché du mardi soir.

En Côte-d'Or, le petit village de Saint-Andeux n'abrite qu'une centaine d'habitants. Ce dernier ne dispose ni de pharmacie ni de boulangerie et encore moins de bistrot. Mais depuis 2016, le marché du mardi soir est devenu le rendez-vous incontournable des habitants. Au début, les producteurs ont été un peu sceptiques à l'idée de se déplacer dans un si petit village, mais force est de constater que la recette en vaut la peine. L'occasion également de créer des liens sociaux.



