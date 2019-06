A la découverte du moulin d'Ogliastru

Chaque année, de mai jusqu'à début juillet, le moulin d'Ogliastru, en Haute-Corse, reprend vie pour fabriquer de l'huile d'olive. En perpétuant les gestes traditionnels, les olives sont broyées et pressées par des appareils en bois. Soucieux de leur patrimoine, les Corses ont décidé de redonner une seconde vie à la tour génoise d'Albu.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.