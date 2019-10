À la découverte du plateau de Millevaches

Surnommé le "château d'eau de la France", le plateau de Millevaches abrite plusieurs sources aquatiques. Parmi elles, le lac de Vassivière qui est l'un des plus grands lacs artificiels de l'Hexagone. Sa vocation est de créer de l'électricité. La Tourbière du Longeyroux, vieille de 8 000 ans, est une autre réserve d'eau, mais souterraine. Cette biodiversité locale est un réservoir d'eau pour le pays. Une nature abondante qui intéressait déjà les Romains au IIème siècle.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/10/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.