A la rencontre d'Élisabeth Molimard, tourneuse sur bois à Saint-Laurent-les-Bains

Direction Saint-Laurent-les-Bains, en Ardèche, pour rencontrer Élisabeth Molimard, une passionnée du tournage en bois. Depuis trente ans, cette ancienne éducatrice spécialisée fabrique différentes pièces, notamment des toupies, des plats et des objets de décoration. Cette artisane travaille une cinquantaine d'essence de bois et puise son inspiration dans la forêt qui se trouve près de sa maison.



