A la rencontre d'une dentellière de Saint-Sulpice-les-Feuilles, experte en passementerie

La dentelle est un art qui nécessite de la rigueur, de la patience et beaucoup d'adresse. Sabine Halm, fait partie de ces personnes qui maîtrisent ce savoir-faire particulier. Cette dentellière de Saint-Sulpice-les-Feuilles, en Haute-Vienne, s'appuie sur des années d'expérience et d'apprentissage pour confectionner des pièces uniques notamment de la passementerie. Elle œuvre également dans le secteur de la mode et collabore avec des boutiques pour proposer des accessoires et des bijoux.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.