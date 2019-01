A la rencontre d'une feutrière d'Aubusson et de son savoir-faire particulier

Le savoir-faire des feutriers qui travaillent la laine diffère largement du tissage et du tricot. Leur atelier est un univers de couleurs où le toucher joue un rôle considérable. C'est en tout cas ce qu'affirme Mariche Bourmaud, artisan feutrière à Aubusson. Pour confectionner une laine feutrée ou feutre, la feutrière s'appuie sur une technique maîtrisée depuis longtemps. Découvrez en images les étapes essentielles à la fabrication d'une laine feutrée.



