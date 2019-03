À la rencontre de Françoise Peytavin, éleveuse de taureaux à Albaron

Direction l’Albaron, dans les Bouches-du-Rhône, pour rencontrer Françoise Peytavin et son histoire d’amour avec les taureaux. Cette éleveuse était venue en Camargue pour les chevaux mais elle a eu un coup de foudre pour les taureaux. Même après 60 ans d’expérience, elle reste toujours sur ses gardes car ces bêtes peuvent être agressives. La vie de Françoise Peytavin tourne autour de sa famille, de sa tribu et des bénévoles qui les aident à faire le travail dans l’élevage de ses taureaux.



