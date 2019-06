A la rencontre de Jean-Luc Gaignard, collectionneur de motos anciennes

Les motos de collection passionnent beaucoup de monde. Jean-Luc Gaignard est un amoureux de la mécanique. Cela fait plus de 45 ans qu'il collectionne des motos fabriquées entre 1 900 et 1 950. Sa première moto était une 125 construite en 1 955. Dans son atelier, il les répare pour leur donner une seconde vie.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.