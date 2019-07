A la rencontre de Jean-Philippe Giordano, un corailleur professionnel de Bonifacio

La pêche de corail est très réglementée. De ce fait, seuls sept plongeurs dont Jean-Philippe Giordano ont été autorisés à pêcher professionnellement le corail de Corse pour l'année 2019. Cela fait 35 ans que ce corailleur pêche cet organisme marin au large de Bonifacio. Un métier dangereux et exigeant qu'il ne peut pas faire seul. Pour sa sécurité, il a besoin d'un skipper en surface.



