À la rencontre de Jérôme Bottero, un pêcheur traditionnel d'Antibes

JT 13H - Être pêcheur traditionnel est un métier qui ne séduit plus les jeunes. Mais pour Jérôme Bottero, d'Antibes, c'est son quotidien.

Dès le petit matin, les pêcheurs d'Antibes partent en mer à bord de leurs pointus. Avec Jérôme Bottero, ils ne sont plus que huit à perpétuer la tradition de la pêche locale. Comme le faisaient les anciens, il longe les côtes en pêchant en petite quantité. La période estivale est la meilleure saison pour cette méthode de pêche. Le reste de l'année, le travail est difficile et ne séduit plus les jeunes générations.



