A la rencontre de Sébastienne Raude, une Groisillonne simple et authentique

Sébastienne Raude, retraitée, est née sur l'île de Groix et y a passé toute sa vie. Les tempêtes et l'air marin, elle y est habituée. Ancienne gérante du Café de l'Escale au port de l'île, Sébastienne a passé une trentaine d'années à écouter et à réconforter les habitués. Un caractère en or qui lui a valu de paraître dans ouvrage dédié aux femmes de Groix.



