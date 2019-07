A la rencontre des fabricants des instruments de la Garde républicaine

Lorsque la fanfare de cavalerie de la Garde républicaine change d'instruments, elle se rend chez les meilleurs talents. Que ce soit pour les hélicons ou les clarinettes, leur confection requiert un savoir-faire particulier. En effet, ces instruments nécessitent une grande précision, des outils spécifiques et un contrôle rigoureux. Découvrez les étapes des fabrications en images.



