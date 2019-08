A Marlenheim, on reconstitue chaque année le célèbre mariage de l'ami Fritz

A Marlenheim, dans le Bas-Rhin, les mariés Fritz suscitent encore autant d'enthousiasme depuis 47 ans. En effet, la reconstitution de cet événement fait le plein chaque année. Il s'agit de l'histoire de Fritz, célibataire endurci, dont le cœur a fini par fondre devant la beauté de la jeune Suzel. Ce roman éponyme d'Erckmann et Chatrian exalte le sentiment régionaliste. C'est une histoire d'amour qui valorise les coutumes locales, avec un soin particulier accordé aux costumes.



