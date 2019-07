Des vacanciers toujours adeptes du bronzage : l'exemple de Palavas-les-Flots

Alors que les vacances de certains se terminent, celles des autres commencent. A Palavas-les-Flots, dans l'Hérault, les vacanciers profitent du soleil pour aller à la plage mais surtout pour bronzer. L'objectif est de rentrer chez soi le teint hâlé et épater l'entourage et les collègues une fois de retour au travail. Une pratique qui a la vie dure malgré les conseils de prudence adressés régulièrement aux vacanciers, visant à se protéger du soleil et à appliquer des crèmes solaires.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.