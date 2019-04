Actu et vous : de quoi parlent les Toulonnais ?

Chaque jeudi, nos journalistes partent à la rencontre des Français pour parler de l'actualité. Cette semaine, direction Toulon, dans le Var. Au menu des conversations des Toulonnais : la hausse de la mortalité sur les routes, le décès de Dick Rivers et de Jean-Pierre Marielle, le discours d'Emmanuel Macron ainsi que les attentats au Sri Lanka.



