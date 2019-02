Agriculteurs au salon : pourquoi font-ils le déplacement ?

Le Salon de l'Agriculture va ouvrir ses portes le samedi 23 février 2019 dès 9 heures. En tout, 4 000 animaux et des dizaines de spécialités à déguster y seront exposés. Jusqu'au 3 mars, 700 000 visiteurs y sont attendus. Ce vendredi matin, la vache égérie du salon et son éleveur sont arrivés à Paris.



Ce Salon est l'occasion pour les éleveurs d'échanger avec les politiques, mais il est surtout l'occasion de rencontrer le public. Ce sera une fête pour les visiteurs, mais aussi pour les exploitants. Le monde paysan en profitera pour passer des messages.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.