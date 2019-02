Agriculture : retour aux anciennes méthodes

Les méthodes anciennes font leur grand retour dans les exploitations agricoles. Plus d'une centaine d'agriculteurs auraient recours à l'attraction animale sur l'ensemble du territoire. Ces techniques anciennes sont devenues un symbole de modernité dans un contexte de conservation de la biodiversité.



En Seine-Maritime, Ophelie Degraeve mettrait des heures à retirer toutes les herbes de son jardin sans l'aide de son âne. Précis et délicat, celui-ci serait un compagnon idéal pour le maraîchage. L'avantage indéniable des animaux par rapport aux tracteurs serait qu'ils ne tombent jamais en panne.



