Ain : le coup d'envoi des Glorieuses de Bresse est donné

Les élections des plus belles volailles de Bresse a démarré ce 14 décembre 2018. Les éleveurs pomponnent dindes et poulardes pour un concours unique qui fait la fierté de la région. Le jury scrute chaque détail à la recherche des produits parfaits. Ce que l'on juge dans cette compétition n'est pas la saveur, mais l'aspect.



