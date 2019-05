Ajaccio : les boulangers s'apprêtent à fêter la Saint-Honoré

Honoré, saint patron des boulangers, se fête le 16 mai. À Ajaccio, en Corse, le boulanger Sébastien Roy a fièrement repris le flambeau familial, tenu depuis trois générations. Il se prépare pour l'occasion, en concoctant le pain de Napoléon, très apprécié des Ajacciens, mais aussi des visiteurs. Un petit clin d'œil à l'empereur et à sa ville natale.



