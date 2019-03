Alpes-de-Haute-Provence : Benoît Pâris, un des derniers fabricants de skis en bois

Dans la vallée de l'Ubaye, les œuvres de Benoît Pâris font la fierté des montagnards de la région. L'artisan est le seul fabricant de skis en bois sur-mesure. Minutieux et passionné, Benoît Pâris passe entre vingt et trente heures sur une paire. Il en crée une vingtaine chaque année, chacune vendue à 1 100 euros en moyenne.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.