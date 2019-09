Alpes-Maritimes : la cueillette du jasmin débute

JT 13H - A Grasse, dans les Alpes-Maritimes, la récolte du jasmin a commencé avec un mois de retard.

Cultivé depuis le XIXème siècle, le jasmin est l'emblème de Grasse. Après un hiver trop doux, puis un épisode caniculaire, la floraison du jasmin a tardé. Ce 12 septembre 2019, la saison de la récolte du jasmin est enfin lancée. Tous les matins, les travailleurs saisonniers prélèvent les fleurs d'un geste assuré et délicat. Une fois la cueillette terminée, ces petites fleurs blanches au parfum envoûtant seront vendues aux grands parfumeurs à 80 euros le kilo.



