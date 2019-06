Alpes-Maritimes : Le Mirazur de Mauro Colagrec élu meilleur restaurant au monde

Notre gastronomie est parfois incarnée par de grands talents venus de très loin. C'est le cas de Mauro Colagreco, un chef argentin. Son équipe est composée d'une dizaine de nationalités qui parlent le même langage, celui de la cuisine d'excellence. Son établissement, Le Mirazur, à Menton (Alpes-Maritimes), a reçu à Singapour le titre prestigieux du meilleur restaurant au monde. Nos reporters sont allés à la rencontre du chef et son équipe.



