Alsace : la route des châteaux forts

Au Moyen Âge, ils abritaient souvent des trésors et parfois beaucoup d'or. Découvrez les magnifiques châteaux forts de l'Alsace. On le sait peu, mais la région en compte des dizaines. Des joyaux du patrimoine que l'on peut visiter. On peut également participer à leur restauration.



