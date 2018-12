Alsace : les bredele, des petits gâteaux de Noël par excellence

Les bredele sont des petits gâteaux de Noël typiquement alsaciens. Il y en a de toutes les sortes. Tous sont cuisinés à partir d'une seule recette à base de beurre, de farine, d’œufs et de sucre. On les agrémente ensuite d'épices et de fruits. Leur dégustation se fait en famille durant les quatre semaines de l'Avent.





